На Кубани арестованы ловцы черноморских дельфинов

В Краснодарском крае пресечена работа организованной преступной группировки по вылову черноморских дельфинов.

Все животные отправлялись в дельфинарии, стоимость одной особи черноморского на «черном рынке» может превышать 3 млн рублей.

Свою деятельность преступники прикрывали добычей рыбы.

Обнаруженные в частном дельфинарии афалины находились в плачевном состоянии. Была проведена целая операция по спасению больных дельфинов, в которой приняли активное участие привлеченные ветеринарные врачи «Анапского дельфинария» и дельфинария «Морская Звезда».

Браконьерам может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.