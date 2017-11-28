На Кубани арестованы ловцы черноморских дельфинов
В Краснодарском крае пресечена работа организованной преступной группировки по вылову черноморских дельфинов.
Все животные отправлялись в дельфинарии, стоимость одной особи черноморского на «черном рынке» может превышать 3 млн рублей.
Свою деятельность преступники прикрывали добычей рыбы.
Обнаруженные в частном дельфинарии афалины находились в плачевном состоянии. Была проведена целая операция по спасению больных дельфинов, в которой приняли активное участие привлеченные ветеринарные врачи «Анапского дельфинария» и дельфинария «Морская Звезда».
Браконьерам может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.
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