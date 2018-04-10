«Кубань. Все включено». Россия ищет альтернативу Турции
На Кубани увеличится число отелей по системе «все включено», большая часть которых расположится в Сочи и Анапе.
Также подобную услугу предоставляют отели Геленджика и Туапсинского района.
На данный момент в регионе в таком формате функционируют около 30 гостиниц и отелей.
Отмечается, что отдых в июне 2018 года по системе «все включено» стартует от 15 тысяч 489 рублей на двоих на семь ночей без перелета, передает «Кубань 24».
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