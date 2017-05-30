Куба предложила россиянам медицинские и курортные услуги
Куба предложила представителям российских госкорпораций санаторно-курортные услуги, сообщил торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь.
По его словам, кубинские власти выступают за то, чтобы россияне могли свободно приезжать в страну на лечение и отдых в рамках будущих корпоративных соглашений.
Дипломат уточнил, что Куба развивает предоставление медицинских услуг внутри страны для иностранных граждан, у также отметил, что кубинские врачи работают в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Африке.
Как отмечает «РИА Новости», на Кубе традиционно развита фармацевтика, восстановительная медицина, а также лечение больных онкологией.
В рамках достигнутых предварительных договоренностей Куба намерена открыть в Москве представительство крупнейшей кубинской фармацевтической компании BioCubaFarma, пишет «Парламентская газета».
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