Куба предложила россиянам медицинские и курортные услуги

Куба предложила представителям российских госкорпораций санаторно-курортные услуги, сообщил торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь.

По его словам, кубинские власти выступают за то, чтобы россияне могли свободно приезжать в страну на лечение и отдых в рамках будущих корпоративных соглашений.

Дипломат уточнил, что Куба развивает предоставление медицинских услуг внутри страны для иностранных граждан, у также отметил, что кубинские врачи работают в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Африке.

Как отмечает «РИА Новости», на Кубе традиционно развита фармацевтика, восстановительная медицина, а также лечение больных онкологией.

В рамках достигнутых предварительных договоренностей Куба намерена открыть в Москве представительство крупнейшей кубинской фармацевтической компании BioCubaFarma, пишет «Парламентская газета».