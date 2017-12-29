Ксению Собчак взволновала подаренная президентом лошадь

Телеведущая, кандидат в президенты страны Ксения Собчак обсудила подарки, которые делал россиянам действующий президент России Владимир Путин.

В частности, особенно заинтересовал Собчак подаренный Путиным студентке Глории Колесниковой вороной жеребец карачаевской породы.

«Это странный подарок, потому что людям в нынешних условиях жить непонятно где. А где содержать лошадь? Мне кажется, это экзотическая история. Может, девушка занималась верховой ездой. Мы же не знаем», - сказала Собчак в эфире НСН.

Она также отметила, что президент в основном делал подарки представительницам прекрасного пола. Собчак сразу подчеркнула, что сама любит дарить подарки вне зависимости от пола человека.

«Для меня половой разницы нет. Если мне хочется сделать приятное, я обычно хочу это сделать вне зависимости от пола, а в зависимости от того, что за человек. Чем руководствуется Владимир Владимирович, я не знаю. Я к нему в голову залезть не могу», - отметила телеведущая.

В 2017 году Владимир Путин дарил жителям России щенков хаски, лабрадора-ретривера, музыкальные инструменты и компьютеры, сообщает «Национальная служба новостей».

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