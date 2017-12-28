Ксению Собчак возмутили «усы» Павла Грудинина

Телеведущая Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты России, раскритиковала шутку Павла Грудинина, выдвинутого на выборы главы государства от партии КПРФ.

В ходе передачи «Время покажет» на Первом канале, ведущий спросил Грудинина о том, чем он отличается от других кандидатов в президенты.

«Я с усами. Я похож на Сталина, это мой плюс», – отшутился в ответ представитель КПРФ. «Милая шутка, да? «Я похож на Сталина – и это плюс!». Я похож на преступника и убийцу, и это плюс?», - возмутилась Собчак высказыванием конкурента по президентской гонке.

«Представьте, если бы в Германии кандидат во власть хвастался, что похож на Гитлера», - заключила телеведущая.

Кроме того, ее возмутило, что Грудинин, представляющий оппозицию, ни разу в ходе программы не упрекнул действующего президента России Владимира Путина, сообщает «Федерал пресс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: КПРФ
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