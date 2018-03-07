Ксению Собчак включили в базу «Миротворца»

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу украинского сайта «Миротворец».

Ей ставят в вину сознательное нарушение госграницы Украины и поездку в Крым в апреле 2014 года и оправдание включения полуострова в состав РФ. Кроме того, Собчак обвиняют в манипулировании общественно-значимой информацией для «получения политических дивидендов», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Собчак обратилась с письмом к властям Украины с просьбой разрешить ей въезд на полуостров с целью общения с крымскими татарами.