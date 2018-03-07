Ксению Собчак включили в базу «Миротворца»
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу украинского сайта «Миротворец».
Ей ставят в вину сознательное нарушение госграницы Украины и поездку в Крым в апреле 2014 года и оправдание включения полуострова в состав РФ. Кроме того, Собчак обвиняют в манипулировании общественно-значимой информацией для «получения политических дивидендов», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Собчак обратилась с письмом к властям Украины с просьбой разрешить ей въезд на полуостров с целью общения с крымскими татарами.
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