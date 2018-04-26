Ксения Собчак выпускает фильм об отце, Путине, КГБ и Ельцине

В России на YouTube-канале Ксении Собчак 26 апреля опубликован трейлер документального фильма о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке.

В съемках фильма приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава Росгвардии (бывший личный охранник Собчака) Виктор Золотов и многие другие.

В частности, Владимир Путин в трейлере рассказывает, что в 1996 году частью предвыборной кампании Ельцина была задача «задвинуть Собчака».

Картина рассказывает о том, что главной задачей реформаторов девяностых было «разбить сплоченную чиновничью рать», однако сделать этого не удалось.

Отметим, режиссером фильма выступила журналистка Вера Кричевская (одна из создателей фильма о Борисе Немцове «Слишком свободный человек»).

Премьера картины намечена на 24 мая, сообщает «Фонтанка».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Директор школы в Петербурге развел в здании бомжей и крыс

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО