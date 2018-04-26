Ксения Собчак выпускает фильм об отце, Путине, КГБ и Ельцине

В России на YouTube-канале Ксении Собчак 26 апреля опубликован трейлер документального фильма о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке.

В съемках фильма приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава Росгвардии (бывший личный охранник Собчака) Виктор Золотов и многие другие.

В частности, Владимир Путин в трейлере рассказывает, что в 1996 году частью предвыборной кампании Ельцина была задача «задвинуть Собчака».

Картина рассказывает о том, что главной задачей реформаторов девяностых было «разбить сплоченную чиновничью рать», однако сделать этого не удалось.

Отметим, режиссером фильма выступила журналистка Вера Кричевская (одна из создателей фильма о Борисе Немцове «Слишком свободный человек»).

Премьера картины намечена на 24 мая, сообщает «Фонтанка».