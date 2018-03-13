Ксения Собчак выдумала новость о задержании полицией ребенка

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак сообщила шокирующую новость в утреннем эфире «Первого канала», которая оказалась фейком.

По ее словам, на митинге жителей Волоколамского района по поводу ситуации у мусорного полигона «Ядрово» полиция задержала семилетнего ребенка.

«Они избили дубинками пенсионера и задержали семилетнего ребенка», — сказала Собчак.

В Главном управлении МВД России по Московской области опровергли заявление Собчак о задержании ребенка, сообщив, то в ходе митингов с требованием закрыть свалку 8 – 11 марта задержаны 16 человек, самому младшему из которых 28 лет.

Опровергла заявление Собчак и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, детей среди задержанных не было, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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