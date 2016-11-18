Ксения Собчак родила сына
Телеведущая Ксения Собчак родила сына в подмосковной клинике «Лапино».
Как отмечается в сообщении, это первый ребенок в семье Ксении Собчак и актера Максима Виторгана.
- 18.11.16 теперь самый счастливый день. Я - мама прекрасного мальчика, - написала Ксения на своей странице в соцсети.
По данным СМИ, роды обошлись телеведущей в 930 тысяч рублей, пишет газета «Известия».
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