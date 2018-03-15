Ксения Собчак решила объединить силы с Дмитрием Гудковым
Кандидат в президенты России Ксения Собчак собирается создать вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым новую партию.
По словам экс-парламентария, условно объединение называется «Партия перемен». Она будет создана на базе «Гражданской инициативы», которая выдвинула Собчак в качестве кандидата на пот главы государства.
«При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом - пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время», - цитирует Гудкова «Интерфакс». Он также пригласил в партию всех, кому близки демократические взгляды.
Следующая новость Найдена связь между курением и глухотой
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии