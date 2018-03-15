Ксения Собчак решила объединить силы с Дмитрием Гудковым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак собирается создать вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым новую партию.

По словам экс-парламентария, условно объединение называется «Партия перемен». Она будет создана на базе «Гражданской инициативы», которая выдвинула Собчак в качестве кандидата на пот главы государства.

«При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом - пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время», - цитирует Гудкова «Интерфакс». Он также пригласил в партию всех, кому близки демократические взгляды.