Ксения Собчак решила строить политическую карьеру

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, будет продолжать заниматься политикой и после выборов главы государства.

Она намерена создать собственную политическую партию, которая сможет участвовать в парламентских выборах, сообщает Nation News со ссылкой на СМИ.

Кроме того, Собчак не намерена останавливаться в случае поражения на президентских выборах в марте 2018 года. Телеведущая собирается выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: выборы
Следующая новость Американцы разработали самый быстрый 3D-принтер в мире

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО