Ксения Собчак решила строить политическую карьеру
Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, будет продолжать заниматься политикой и после выборов главы государства.
Она намерена создать собственную политическую партию, которая сможет участвовать в парламентских выборах, сообщает Nation News со ссылкой на СМИ.
Кроме того, Собчак не намерена останавливаться в случае поражения на президентских выборах в марте 2018 года. Телеведущая собирается выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.
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