Ксения Собчак решила строить политическую карьеру

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, будет продолжать заниматься политикой и после выборов главы государства.

Она намерена создать собственную политическую партию, которая сможет участвовать в парламентских выборах, сообщает Nation News со ссылкой на СМИ.

Кроме того, Собчак не намерена останавливаться в случае поражения на президентских выборах в марте 2018 года. Телеведущая собирается выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.