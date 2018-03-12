Ксения Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, рассказала о самом сложном решении в ее жизни.

«Честно могу сказать, не потому, что сейчас идет кампания, самое сложное, наверное, решение в жизни - это решение принять участие в этой избирательной кампании», - сказала Собчак.

По ее словам, жизнь теперь разделилась «на до и после».

Кроме того, телеведущая отметила, что цепочка событий после решения баллотироваться в президенты ведет в самые неожиданные и неприятные ситуации.

Ксения Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива», сообщает ТАСС.