Ксения Собчак расплакалась во время дебатов

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак не выдержала накала страстей и расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1».

В ходе эфира кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский постоянно перебивал Собчак и требовал отправить ее «в психушку».

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слёз», — заявил ведущий дебатов Владимир Соловьёв, завершая эфир.

Ксения Собчак также заявила, что намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию на поведение своих оппонентов на дебатах, назвав их хамами.