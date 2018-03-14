Ксения Собчак расплакалась во время дебатов
Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак не выдержала накала страстей и расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1».
В ходе эфира кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский постоянно перебивал Собчак и требовал отправить ее «в психушку».
«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слёз», — заявил ведущий дебатов Владимир Соловьёв, завершая эфир.
Ксения Собчак также заявила, что намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию на поведение своих оппонентов на дебатах, назвав их хамами.
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