Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах в президенты России, призвала вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников уйти в отставку.

«Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещенными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня — отойти от управления российским спортом», — цитирует «РИА Новости» слова Собчак.

Кроме того, Собчак обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием прекратить дискриминацию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Согласно решению МОК, «чистые» российские спортсмены, не указанные в докладе Макларена, смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом, сообщает «Национальная служба новостей».