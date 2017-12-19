Ксения Собчак пришла в политику «всерьез и надолго»

Телеведущая Ксения Собчак, готовящаяся к участию в президентских выборах в России, заявила о том, что пришла в политику всерьез и надолго. Она также заверила, что после президентских выборов не пропадет из политической повестки, так как хочет «изменить политическую систему в стране». 24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Она будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива». При этом телеведущая заявила, что у нее нет своей политической программы, и она является кандидатом «против всех». http://tass.ru/politika/4826038
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