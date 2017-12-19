Ксения Собчак пришла в политику «всерьез и надолго»
Телеведущая Ксения Собчак, готовящаяся к участию в президентских выборах в России, заявила о том, что пришла в политику всерьез и надолго. Она также заверила, что после президентских выборов не пропадет из политической повестки, так как хочет «изменить политическую систему в стране». 24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Она будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива». При этом телеведущая заявила, что у нее нет своей политической программы, и она является кандидатом «против всех». http://tass.ru/politika/4826038
Следующая новость Президент Сербии обещал не вводить санкции против России
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии