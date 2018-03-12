Ксения Собчак предложила реформировать полицию РФ
Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает, что отечественной полиции необходима фундаментальная реформа.
Об этом она заявила в ходе теледебатов. По словам Собчак, реформа должна избавить правоохранительную систему от коррупции.
Кроме того, телеведущая полагает, что изменения в полиции заставят граждан иначе относиться к сотрудникам МВД, сообщает Nation News.
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