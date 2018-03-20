Ксения Собчак попросила помиловать политзаключенных
Президент России Владимир Путин провел встречу со своими соперниками по избирательной кампании. Ксения Собчак попросила его помиловать политических заключенных.
Телеведущая передала главе государства папку с 16 фамилиями. В частности, она ходатайствует за украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, ученого Владимира Лапыгина и авиадиспетчера Петра Парпулова, осужденных за государственную измену, и других заключенных.
Путин пообещал рассмотреть данное прошение, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на штаб Собчак.
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