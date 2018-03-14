Ксения Собчак пожалуется в ЦИК на хамство оппонентов

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию на поведение ее оппонентов в ходе теледебатов.

«Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо», - сказала она в ходе дебатов на телеканале «Россия 1».

По мнению Собчак, все кандидаты хамят и издеваются над ней.

«Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек (лидер ЛДПР Владимир Жириновский) хамит бесконечно только мне», - возмутилась телеведущая.

Собчак также отметила, что ее окружают хамы, которые не дают ей общаться с избирателями, лишая законного эфирного времени.

При этом она произнесла в эфире нецензурное слово, которым в ходе дебатов в конце февраля ее оскорбил Жириновский.

«Я с ужасом думаю о том, что наш избиратель вот это все смотрит, что это тот уровень политической культуры», - цитирует ТАСС слова ведущего дебатов Владимира Соловьева.

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Места: Россия
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