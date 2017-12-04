Ксения Собчак открыла в Петербурге предвыборный штаб

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты России в 2018 году от партии «Гражданская инициатива», открыла в Санкт-Петербурге свой предвыборный штаб.

Уточняется, что офис Собчак находится в самом центре Северной столицы, на улице Рылеева, 10А.

«Очень надеюсь на вашу поддержку, она мне понадобится. Я весь день думаю о том, какой большой путь я проделала из Петербурга в Москву и теперь обратно. Если бы папа мог сегодня меня видеть, он бы мной гордился», - сказала Собчак на встрече с волонтерами штаба.

Она также вспомнила скандал с возможной передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

По словам активиста Вадима Суходольского, на сайте Ксении Собчак зарегистрировались уже около четырех тысяч человек из Петербурга, готовых поставить подписи за ее выдвижение в президенты.

Ранее Собчак посетила Европейский университет в Петербурге, однако ее оттуда прогнали свистом и криками «позор», сообщает «Санкт-Петербург.ру».