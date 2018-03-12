Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак обвинила депутата Государственной думы Леонида Слуцкого в коррупции.

«Почему Слуцкий, который почему-то имеет Bentley, на миллион четыреста тысяч имеет штрафов, вдумайтесь, человек, который должен принимать законы, нарушает законы каждый день», - заявила Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия-1».

Телеведущую также возмутило, что Слуцкий, согласно декларации о доходах, зарабатывает не более двух миллионов рублей в год.

«Это не коррупция? Два миллиона в год декларируешь доход и на миллион четыреста у тебя только штрафов», - сказала Собчак.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года, сообщает «РИА Новости».