Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции
Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак обвинила депутата Государственной думы Леонида Слуцкого в коррупции.
«Почему Слуцкий, который почему-то имеет Bentley, на миллион четыреста тысяч имеет штрафов, вдумайтесь, человек, который должен принимать законы, нарушает законы каждый день», - заявила Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия-1».
Телеведущую также возмутило, что Слуцкий, согласно декларации о доходах, зарабатывает не более двух миллионов рублей в год.
«Это не коррупция? Два миллиона в год декларируешь доход и на миллион четыреста у тебя только штрафов», - сказала Собчак.
Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В аэропорту «Шереметьево» вновь появятся курилки
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии