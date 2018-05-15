Ксения Собчак назвала цель фильма об отце
Телеведущая Ксения Собчак поставила цель рассказать правдивую историю своего отца – Анатолия Собчака.
Об этом она рассказала на премьере документального фильма «Дело Собчака», прошедшей в российском павильоне Роскино.
«Дело в том, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак. Это или отец Ксении Собчак или человек, который когда-то работал с Путиным. То есть это такая каша в голове, которая не отражает масштабы личности моего отца», — пояснила Собчак.
Она также подчеркнула, что в фильме объясняются многие события из истории современной России, а также отметила, что самым сложным оказалось е навязывать свою точку зрения зрителю.
«Это настоящая драма, история настоящей дружбы и настоящего предательства», — сказала Собчак. Анатолий Собчак —политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
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