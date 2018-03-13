Ксения Собчак назвала Крым источником бед России
Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак назвала Крым источником бед и проблем России.
«Я считаю, что это — огромная проблема. Еще моим детям предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром», — заявила Собчак в ходе предвыборных дебатов на «Первом канале».
Она также призналась, что собирается в Крым с гуманитарной миссией, а не с предвыборной агитацией.
Ранее Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить Крым. В свою очередь на Украине инициативу телеведущей назвали «политической шизофренией» и внесли ее в «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, сообщает Ura.ru.
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