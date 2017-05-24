Крысы и мухи наводнили город Львов
Жители Львова в ужасе от нашествия крыс и мух, которые заполонили город из-за накопившегося мусора.
Несвоевременный вывоз мусора в совокупности с прошедшими ливнями стали причинами настоящих мусорных рек в черте города.
После сильного ливня мусорная катастрофа во Львове разрослась до огромных масштабов.
Жители жалуются, что дворники очистили от мусора дороги, оставив стихийные свалки во дворах жилых домов, отмечает ТК «Звезда».
Начальник управления здравоохранения Львова Владимир Зуб посетовал, что если с крысами еще можно как-то бороться, то с мухами дела обстоят несколько сложнее.
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