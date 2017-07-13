Под крышей МГУ обнаружили живых птенцов сокола-сапсана

Птенцов сокола-сапсана обнаружили на 30-м этаже Главного здания МГУ.

Соколятам сейчас всего 3,5 недели, их торжественно окольцевали для отслеживания их дальнейшей судьбы.

Ректор МГУ Виктор Садовничий лично участвовал в церемонии кольцевания птенцов, отмечает ТАСС.

Кольцевание птиц проводят для отслеживания численности и ареалов обитания. Первая московская пара появилась в 1996 году.