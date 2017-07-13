Под крышей МГУ обнаружили живых птенцов сокола-сапсана
Птенцов сокола-сапсана обнаружили на 30-м этаже Главного здания МГУ.
Соколятам сейчас всего 3,5 недели, их торжественно окольцевали для отслеживания их дальнейшей судьбы.
Ректор МГУ Виктор Садовничий лично участвовал в церемонии кольцевания птенцов, отмечает ТАСС.
Кольцевание птиц проводят для отслеживания численности и ареалов обитания. Первая московская пара появилась в 1996 году.
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