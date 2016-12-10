На крыше небоскреба "Москва-Сити" заработает самый высокий каток в Европе

Самый высокий каток в Европе откроется в Москве на крыше одного из зданий в деловом центре "Москва-Сити". Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, каток заработает 15 декабря.

Он находится на высоте 354 метра, на уровне 86 этажа. Собянин также сообщил, что в выходные откроются катки на Патриарших прудах и еще на нескольких водоемах.

Всего этой зимой в столице будут работать почти полторы тысячи катков, из их них 187 – искусственные, сообщает ТАСС.