В Крыму задержана группа экстремистов «Всемирного исламского халифата»

В Бахчисарайском районе Крыма задержана группа лиц, причастных к экстремистской организации, сообщает РИА Новости.

По последней информации, спецоперация направлена на выявление сторонников запрещенной в РФ экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир», запрещенной в РФ.

Спецоперация, проводимая сотрудниками МВД во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района, продолжается, изымается литература экстремистской направленности.

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».