В Крыму задержали преступника после 20 лет розыска

В Крыму задержан член преступной группировки, находившийся в федеральном розыске 20 лет.

Все это время ему удавалось скрываться, используя незаконно полученные документы. В настоящее время он доставлен в Москву и отправлен под арест.

Преступник скрывался от правоохранителей после совершения разбойного нападения в столице в 1997 году. Тогда бандиты устроили перестрелку с сотрудниками милиции, в результате которой погибли два стража порядка и еще двое получили ранения. Преступникам, кроме одного, удалось сбежать. Позднее они были задержаны все, за исключением двоих, сообщает «Большая Москва».