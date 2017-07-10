В Крыму задержали преступника после 20 лет розыска
В Крыму задержан член преступной группировки, находившийся в федеральном розыске 20 лет.
Все это время ему удавалось скрываться, используя незаконно полученные документы. В настоящее время он доставлен в Москву и отправлен под арест.
Преступник скрывался от правоохранителей после совершения разбойного нападения в столице в 1997 году. Тогда бандиты устроили перестрелку с сотрудниками милиции, в результате которой погибли два стража порядка и еще двое получили ранения. Преступникам, кроме одного, удалось сбежать. Позднее они были задержаны все, за исключением двоих, сообщает «Большая Москва».
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