Крыму выделили четыре миллиарда рублей на развитие спорта
До 2020 года на развитие спорта в Крыму выделят свыше четыре миллиарда рублей.
– До 2020 года нам с вами предстоит освоить за счет реконструкций и сдачи новых спортивных объектов по федеральной целевой программе более чем 4 миллиарда рублей. Никогда за годы Украины даже близко такая сумма не заходила в Крым, – рассказал вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.
Чиновник отметил, что в Крыму будет построен Центр подготовки олимпийских водных видов спорта, сообщает ТАСС. Ожидается, что в этом Центре будут возведены три бассейна по мировым стандартам для тренировок российских спортсменов. Планируется, что сооружение построят в Алуште.
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