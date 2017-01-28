Крыму выделили четыре миллиарда рублей на развитие спорта

До 2020 года на развитие спорта в Крыму выделят свыше четыре миллиарда рублей.

– До 2020 года нам с вами предстоит освоить за счет реконструкций и сдачи новых спортивных объектов по федеральной целевой программе более чем 4 миллиарда рублей. Никогда за годы Украины даже близко такая сумма не заходила в Крым, – рассказал вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.

Чиновник отметил, что в Крыму будет построен Центр подготовки олимпийских водных видов спорта, сообщает ТАСС. Ожидается, что в этом Центре будут возведены три бассейна по мировым стандартам для тренировок российских спортсменов. Планируется, что сооружение построят в Алуште.