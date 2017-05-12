В Крыму вспыхнула африканская чума свиней

После проведения лабораторных исследований на найденных трупах диких кабанов, Россельхознадзор выявил в Крыму вспышку африканской чумы свиней.

Трупы кабанов были найдены недалеко от села Громовка, города Судака, а также села Ферсманово.

В настоящее время в неблагополучных районах работают специалисты, отмечает РИА Новости.

В апреле уже была зафиксирована вспышка вируса чумы при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе Крыма.

Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных.

Для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинации среди животных.