В Крыму вспыхнула африканская чума свиней
После проведения лабораторных исследований на найденных трупах диких кабанов, Россельхознадзор выявил в Крыму вспышку африканской чумы свиней.
Трупы кабанов были найдены недалеко от села Громовка, города Судака, а также села Ферсманово.
В настоящее время в неблагополучных районах работают специалисты, отмечает РИА Новости.
В апреле уже была зафиксирована вспышка вируса чумы при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе Крыма.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных.
Для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинации среди животных.
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