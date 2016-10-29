В Крыму увеличился турпоток
Власти Крыма рассказали о росте турпоток на полуострове, сообщает «Интерфакс».
В администрации региона заявили, что курортный сезон прошел успешно. По состоянию на середину октября в Крыму побывали 5 миллионов туристов.
Рост турпотока составил 25 процентов. В 2015 году полуостров посетили 4,6 миллиона человек.
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