В Крыму увеличился турпоток

Власти Крыма рассказали о росте турпоток на полуострове, сообщает «Интерфакс».

В администрации региона заявили, что курортный сезон прошел успешно. По состоянию на середину октября в Крыму побывали 5 миллионов туристов.

Рост турпотока составил 25 процентов. В 2015 году полуостров посетили 4,6 миллиона человек.

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Места: Россия, Крым
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