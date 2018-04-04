В Крыму для туристов разработали «Карту теплой воды»

Житель Севастополя Сергей Елышев разработал для туристов, отдыхающих в Крыму, «Карту теплой воды», с помощью которой можно узнавать актуальную температуру воды в море.

По словам разработчика, температура воды в море меняется очень быстро, поэтому существующие интернет-ресурсы не способны оперативно фиксировать эти изменения.

«Мы разработали устройство для измерения температуры воды, эти устройства установлены в буях, и мы можем измерять и более оперативно, чем другие ресурсы», - пояснил Елышев. Новый сервис будет бесплатным, сообщает «Экономика сегодня».