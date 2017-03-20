В Крыму стартовали учения ВДВ

На крымском полигоне «Опук» начались крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Воздушно-космических сил (ВКС) и Черноморского флота.

В общей сложности в маневрах задействованы свыше двух с половиной тысяч военнослужащих и примерно 600 единиц боевой техники, передает «ТВ Центр». Руководит учениями командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе маневров военнослужащие будут отрабатывать оказание противодействия регулярным войскам условного противника и группировкам террористов.

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Теги:
Места: Россия, Крым
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