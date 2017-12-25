В Крыму создадут первое в РФ гражданское судно по 3D-модели

Сотрудники Севастопольского государственного университета создадут научно-исследовательское судно «Пионер-М», которое станет первым в России, спроектированным с использованием 3D-модели, заявил проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев.

По его словам, севастопольские инженеры впервые в истории России передадут заводу-изготовителю не чертежи, а 3D-модель.

«До сих пор такие технологии использовались только в военном кораблестроении. Кроме того, мы одними из первых пытаемся применить инновационную методологию проектирования, по которой рассчитываем весь жизненный цикл судна на 125 лет», - пояснил Евстигнеев.

Уточняется, что проектирование «Пионер-М» велось параллельно студенческим проектным офисом, в котором работали студенты девяти вузов России, и севастопольским конструкторским бюро «Коралл».

Сейчас инженеры определяют основные характеристики судна - длину, осадку, тип двигательной установки, сообщает Интерфакс.