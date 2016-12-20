В Крыму считают лживой резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Подготовленная Украиной резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, в которой говорится об ущемлении прав жителей Крыма, включая «крымских татар, а также украинцев и представителей других этнических и религиозных групп», содержит лживые постулаты. Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

- Это неправда, Крым посещает очень много представителей иностранных государств, в том числе политического мира западных стран, которые видят в Крыму совершенно другую действительность, чем представлена в резолюции, — цитирует Мурадова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, наибольшее возмущение у жителей полуострова вызывает утверждение о нарушении прав человека, в том числе ущемлении интересов крымских татар.

- Здесь наибольшая ложь содержится. Сами представители крымско-татарского народа на заседаниях своих крупнейших организаций принимают резолюции и обращаются к Генассамблее и руководству ООН, в которых отмечают, что все изложенные постулаты являются, мягко говоря, искажением действительности, — подчеркнул Мурадов.

Ранее сообщалось, что подготовленный Украиной документ получил поддержку 70 государств, 26 стран выступили против, еще 77 воздержались.