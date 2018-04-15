В Крыму разработали альтернативу Telegram
В Крыму начали тестирование мессенджера «Диалог М», сообщил разработчик приложения Игорь Мартыненко.
«После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили открыть доступ для мессенджера в режиме тестирования, чтобы предложить альтернативу и получить отзывы», - рассказал Мартыненко.
Приложение позволяет обмениваться сообщениями, создавать группы, делать аудио- и видеозаписи, передает «Российская газета».
«Оно ничем не будет уступать другим мессенджерам, его не запретят. Функции конференции там даже лучше проработаны, чем в Telegram», - добавил разработчик.
В настоящее время выпущены десктопная и мобильная версия приложения для пользователей Android.
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