В Крыму разработали альтернативу Telegram

В Крыму начали тестирование мессенджера «Диалог М», сообщил разработчик приложения Игорь Мартыненко.

«После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили открыть доступ для мессенджера в режиме тестирования, чтобы предложить альтернативу и получить отзывы», - рассказал Мартыненко.

Приложение позволяет обмениваться сообщениями, создавать группы, делать аудио- и видеозаписи, передает «Российская газета».

«Оно ничем не будет уступать другим мессенджерам, его не запретят. Функции конференции там даже лучше проработаны, чем в Telegram», - добавил разработчик.

В настоящее время выпущены десктопная и мобильная версия приложения для пользователей Android.