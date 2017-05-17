В Крыму рассчитали цену отдыха в сутки на летний сезон
Министерство курортов и туризма Крыма подсчитало, что в летние месяцы средняя цена в санаториях полуострова составит 3064 рубля с человека в сутки.
Эта цифра включает в себя трех-четырехразовое питание, размещение и базовое лечение.
В отелях – сумма за номер «стандарт» на двух человек в сутки составит в среднем 3043 рубля.
В пик сезона - стандартный номер на двоих с завтраком в отелях «три звезды» обойдется в среднем в 5785 рублей.
Цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма выросли в 2017 году на 2,7%, на малые отели - на 6,4%, отмечает RG.ru.
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