В Крыму рассчитали цену отдыха в сутки на летний сезон

Министерство курортов и туризма Крыма подсчитало, что в летние месяцы средняя цена в санаториях полуострова составит 3064 рубля с человека в сутки.

Эта цифра включает в себя трех-четырехразовое питание, размещение и базовое лечение.

В отелях – сумма за номер «стандарт» на двух человек в сутки составит в среднем 3043 рубля.

В пик сезона - стандартный номер на двоих с завтраком в отелях «три звезды» обойдется в среднем в 5785 рублей.

Цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма выросли в 2017 году на 2,7%, на малые отели - на 6,4%, отмечает RG.ru.