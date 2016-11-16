В Крыму раскритиковали антироссийскую резолюцию Украины

Принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции Украины по правам человека в Крыму прокомментировал глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

По его мнению, всемирной организации надлежит осудить действия лидеров крымско-татарского меджлиса Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, выступивших организаторами блокады Крыма, сообщает ТАСС.

Смирнов заявил, что власти Крыма намерены добиваться признания ООН и парламентской ассамблеей ОБСЕ действий указанных лиц преступными, поскольку они создали угрозу для жизни и здоровья жителей полуострова. Он добавил, что Киев покрывает эти преступления, фактически являясь их соучастником.

Кроме того, Смирнов подчеркнул, что Украина – первый нарушитель прав крымских татар. По его словам, нарушения совершались на протяжении 23 лет и продолжается в настоящее время.

В Госдуме резолюцию Киева расценили как очередную попытку сформировать у мирового сообщества негативное представление о ситуации как в Крыму, так и в России в целом.