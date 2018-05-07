В Крыму пройдут антипиратские учения
Крымские пограничники проведут учения с целью отработки методов противодействия захвату российских судов в Азовском море.
Маневры будут проходить в Керченском заливе под руководством погрануправления ФСБ РФ. В ходе учений военнослужащим предстоит освободить судно с заложниками и обезвредить условных пиратов или террористов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».
В конце марта украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» и отконвоировали в порт Бердянска. Капитану судна предъявили обвинения в нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории (таковой украинские власти считают Крым).
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