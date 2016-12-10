В Крыму продадут 10 объектов недвижимости Коломойского

Крымские власти намерены до конца текущего года продать с торгов 10 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и были национализированы после вхождения полуострова в состав РФ.

Замминистра имущественных и земельных отношений Оксана Лахина пояснила ТАСС, что речь идет преимущественно об отделениях «Приватбанка», встроенных в нежилые помещения. Они располагаются на всей территории полуострова. Общая начальная стоимость этих объектов составляет примерно 460 миллионов рублей.

Ранее в Крыму уже была продана часть национализированного имущества Коломойского. В частности, санатория «Форос», за который покупатель заплатил свыше одного миллиарда рублей. Из полученных средств осуществляется выплата компенсаций гражданам за утерянные банковские вклады.

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Места: Россия, Крым
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