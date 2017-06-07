В Крыму пригрозили Киеву ответными претензиями по дорогам

Крым сам может предъявить претензии украинским властям за неудовлетворительное состояние дорог. Таким образом вице-премьер республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление украинской стороны.

По его словам, пока Крым находился в составе Украины, Киев совершенно не уделял внимания его дорогам. «Если кому-то и надо предъявить претензии за разрушенные крымские дороги, то это мы можем выставить счет Киеву, потому что… вся инфраструктура пришла в полнейшую негодность», - цитирует Полонского «Лента.ру».

Ранее о намерении Киева предъявить России претензии по поводу дорог в Крыму заявил исполняющий обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко.