В Крыму пригрозили Киеву ответными претензиями по дорогам
Крым сам может предъявить претензии украинским властям за неудовлетворительное состояние дорог. Таким образом вице-премьер республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление украинской стороны.
По его словам, пока Крым находился в составе Украины, Киев совершенно не уделял внимания его дорогам. «Если кому-то и надо предъявить претензии за разрушенные крымские дороги, то это мы можем выставить счет Киеву, потому что… вся инфраструктура пришла в полнейшую негодность», - цитирует Полонского «Лента.ру».
Ранее о намерении Киева предъявить России претензии по поводу дорог в Крыму заявил исполняющий обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко.
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