В Крыму предложили запечатлеть в истории имя Сергея Карякина
Имя Сергея Карякина необходимо запечатлеть в истории Крыма, поскольку для крымчан он является национальным достоянием.
Об этом заявила министр спорта РК Елизавета Кожичева, комментируя итог 12-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиныи и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
- Для начала, по окончании матча за чемпионский титул Министерство спорта Республики Крым будет содействовать тому, чтобы провести в Крыму Кубок имени Карякина не только республиканского масштаба, но и выйти на Всероссийский уровень. Надеемся, что шахматная федерация России нас в этом поддержит, - отметила Кожичева.
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