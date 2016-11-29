В Крыму предложили запечатлеть в истории имя Сергея Карякина

Имя Сергея Карякина необходимо запечатлеть в истории Крыма, поскольку для крымчан он является национальным достоянием.

Об этом заявила министр спорта РК Елизавета Кожичева, комментируя итог 12-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиныи и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Для начала, по окончании матча за чемпионский титул Министерство спорта Республики Крым будет содействовать тому, чтобы провести в Крыму Кубок имени Карякина не только республиканского масштаба, но и выйти на Всероссийский уровень. Надеемся, что шахматная федерация России нас в этом поддержит, - отметила Кожичева.