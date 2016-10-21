В Крыму предлагают ввести налог для выезжающих за рубеж граждан

В Крыму предлагают вместо курортного сбора ввести налог для выезжающих за рубеж граждан, сообщает «Национальная служба новостей».

Письмо с таким предложением направило региональное отделение Российского союза туриндустрии за подписью председателя РСТ в республике Бориса Зелинского.

По мнению крымчан, введение курортного сбора приведёт к оттоку туристов с российских курортов, в то время как средства от налога на выезд можно направлять на развитие и содержание инфраструктуры туристско-рекреационных регионов России.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что до конца года экспертный совет рассмотрит указанную инициативу.

- Прежде, чем быть против или за, надо обсудить вопрос и курортного сбора, и сбора за выезд за рубеж с экспертным сообществом. Для этого в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи у нас будет создан экспертный совет. Мы до конца года одним из вопросов видим обсуждение сбора и, возможно, вот этой идеи крымчан. Любые дополнительные траты могут туристов развернуть. Поэтому здесь нужно очень аккуратно к этому подходить», - рассказал он.