В Крыму появятся реабилитационные центры для инвалидов

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился спланировать создание реабилитационных центров для инвалидов на территории Кыма.

Соответствующее поручение премьер дал Минздраву, Минтруду и Минфину.Данную работу они должны провести совместно с руководством республики.

Предполагается, что центры будут создаваться на базе санаториев. В частности, они должны появиться в Евпатории и Саках. Они будут рассчитаны как на инвалидов с детства, так и пожилых людей, имеющих инвалидность.

Результаты планирования ведомства должны представить премьеру до 30 марта будущего года, сообщает «Экономика сегодня».

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