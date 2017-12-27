В Крыму появятся реабилитационные центры для инвалидов
Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился спланировать создание реабилитационных центров для инвалидов на территории Кыма.
Соответствующее поручение премьер дал Минздраву, Минтруду и Минфину.Данную работу они должны провести совместно с руководством республики.
Предполагается, что центры будут создаваться на базе санаториев. В частности, они должны появиться в Евпатории и Саках. Они будут рассчитаны как на инвалидов с детства, так и пожилых людей, имеющих инвалидность.
Результаты планирования ведомства должны представить премьеру до 30 марта будущего года, сообщает «Экономика сегодня».
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