В Крыму появятся два новых памятника

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило международный творческий конкурс на лучший проект памятника, посвященного воссоединению Крыма с Россией.

Его предполагается установить у смотровой площадки, которая располагается неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Кроме того, задумана установка памятника князю Григорию Потемкину, являющегося основателем Черноморского военно-морского флота. Этот монумент предполагается установить в Севастополе. Более точное место пока не определено. Лучший проект памятника также будет определяться на конкурсной основе.

Создаваться памятники по победившим проектам будут на народные средства. Их сбор уже объявлен.