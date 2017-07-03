В Крыму появятся два новых памятника
Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило международный творческий конкурс на лучший проект памятника, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
Его предполагается установить у смотровой площадки, которая располагается неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Кроме того, задумана установка памятника князю Григорию Потемкину, являющегося основателем Черноморского военно-морского флота. Этот монумент предполагается установить в Севастополе. Более точное место пока не определено. Лучший проект памятника также будет определяться на конкурсной основе.
Создаваться памятники по победившим проектам будут на народные средства. Их сбор уже объявлен.
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