В Крыму появится собственная сборная по футболу

Крымский футбольный союз принял решение о создании сборной полуострова и ее тренерского штаба.

В составе команды будут 24 игрока и шесть сотрудников персонала. Пост главного тренера сборной занял мастер спорта СССР, в прошлом игрок и тренер симферопольского клуба «Таврия» Валерий Петров, передает ТАСС.

Первый учебно-тренировочный сбор команды запланирован на начало декабря, а ее презентация состоится на первом Крымском футбольном форуме 9 декабря.

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Места: Россия, Крым
События: футбол, спорт
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