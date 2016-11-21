В Крыму появится собственная сборная по футболу

Крымский футбольный союз принял решение о создании сборной полуострова и ее тренерского штаба.

В составе команды будут 24 игрока и шесть сотрудников персонала. Пост главного тренера сборной занял мастер спорта СССР, в прошлом игрок и тренер симферопольского клуба «Таврия» Валерий Петров, передает ТАСС.

Первый учебно-тренировочный сбор команды запланирован на начало декабря, а ее презентация состоится на первом Крымском футбольном форуме 9 декабря.