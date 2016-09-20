Крыму появилась бригада Росгвардии

Директор Росгвардии Олег Борукаев заявил, что в Крыму появилась бригада, представляющая ведомство.

- Была сформирована бригада, основная ее задача - это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности территории Крыма. Кроме этого, обеспечиваем безопасность ряда должностных лиц, - цитирует Борукаева «Интерфакс».

По его словам, занимается Росгвардия и охраной важных объектов в Крыму. Ранее стало известно, что Росгвардия теперь охраняет лагерь «Артек».