Крыму появилась бригада Росгвардии
Директор Росгвардии Олег Борукаев заявил, что в Крыму появилась бригада, представляющая ведомство.
- Была сформирована бригада, основная ее задача - это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности территории Крыма. Кроме этого, обеспечиваем безопасность ряда должностных лиц, - цитирует Борукаева «Интерфакс».
По его словам, занимается Росгвардия и охраной важных объектов в Крыму. Ранее стало известно, что Росгвардия теперь охраняет лагерь «Артек».
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