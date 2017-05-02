В Крыму построят «Итальянскую деревню»

В Крыму уже в 2020 году может появиться местная «Итальянская деревня».

Как уточняется в материале, пять итальянских строительных компаний готовы приступить к реализации совместного проекта по строительству в Крыму.

Так, на полуострове через три года должны появиться комплексы объектов, объединенных названиями городов Италии – Милана, Флоренции и Палермо, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на газету «Известия».

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.