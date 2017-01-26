В Крыму посмеялись над планами Украины по реинтеграции полуострова

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский план по реинтеграции полуострова абсурдом и демонстрацией «банкротства политической позиции».

- Это просто попытка опять привлечь внимание к претензиям Украины на позицию в отношении того, что уже окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа, — сказал Мурадов РИА «Новости».

По словам заместителя председателя правительства республики, с тем же успехом в Польше могут разрабатывать планы по реинтеграции Галичины – исторической области в Восточной Европе, которая примерно соответствует современным Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей Украины.

- Смысла в таких попытках никакого нет. Они ни к чему не ведут и даже, я думаю, вызывают смех и раздражение в международном сообществе. Такими путями Украина может только показывать всему миру банкротство своей позиции, — резюмировал Мурадов.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что правительство разрабатывает документ по реинтеграции Крыма.

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