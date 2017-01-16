В Крыму подготовили резолюцию о нарушениях прав человека

Власти Крыма подготовил проект резолюции о нарушениях прав человека, имевших место в период принадлежности полуострова Украине. Документ будет направлен в ООН.

По словам Заура Смирнова, курирующего в крымском правительстве вопросы межнациональных отношений, в резолюции отражен «широкий спектр событий». «Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», - приводит его слова РИА ФедералПресс.

Ранее крымские власти выразили готовность представить в Генассамблею ООН резолюцию по нарушениям прав граждан Украины, поскольку сами они этого сделать не могут из-за подавления в стране любого инакомыслия.