В Крыму подготовили резолюцию о нарушениях прав человека
Власти Крыма подготовил проект резолюции о нарушениях прав человека, имевших место в период принадлежности полуострова Украине. Документ будет направлен в ООН.
По словам Заура Смирнова, курирующего в крымском правительстве вопросы межнациональных отношений, в резолюции отражен «широкий спектр событий». «Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», - приводит его слова РИА ФедералПресс.
Ранее крымские власти выразили готовность представить в Генассамблею ООН резолюцию по нарушениям прав граждан Украины, поскольку сами они этого сделать не могут из-за подавления в стране любого инакомыслия.
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