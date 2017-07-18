В Крыму ожидается землетрясение

Сейсмологи предупреждают жителей Крыма о сильном землетрясении, которое может произойти в течение суток.

Согласно прогнозу, эпицентр будет находиться в Черном море в 30–50 километрах от берега.

По словам главы Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиана Бурыма, подземные толчки будут ощущаться на полуострове.

При этом он отказался назвать конкретные цифры, отметив, что землетрясения может не быть вообще.

По данным газеты «Известия», прогноз был сделан на основе так называемых облачных предвестников.